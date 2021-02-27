شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 27-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم السبت 27-2-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو استقر عند 4.53 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـ 0.22 يورو.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.53 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.42 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 209.43 ريال سعودى مقابل سعره أمس 212.44 ريال.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 209.43 ريال بما يعادل 55.84$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 191.98 ريال بما يعادل 51.19$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 183.26 ريال بما يعادل 48.86$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 157.07 ريال بما يعادل 41.88$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 122.17 ريال بما يعادل 32.57$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 104.71 ريال بما يعادل 27.92$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,513 ريال بما يعادل 1,737$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,466 ريال بما يعادل 390.88$

سعر كيلو الذهب

بنحو 209,430 ريال بما يعادل 55,839$