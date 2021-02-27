بعد صفقة «بيي» و«مصاري».. الكشف عن مصير خدمة الدفع الإلكتروني «فودافون كاش»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شركة "فودافون مصر" عن مصير خدمة الدفع الإلكتروني "فودافون كاش"، وذلك بعد الاستحواذ على حصص في شركتيّ "بيي" و"مصاري".

ونقل موقع "مصراوي" عن مصادر مسئولة بـ "فودافون مصر" قولها إن الاستحواذ على حصص في شركتي "بيي" و"مصاري"، يأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها الشركة من خلال "فودافون كاش".

وأضافت المصادر أن خدمة "فودافون كاش" ليس لديها نقاط دفع إلا من خلال فروع الشركة الرئيسية، ولا تغطي التوزيع الجغرافي لمصر بالكامل، وهو ما سيتم تحقيقه من خلال عملية الاستحواذ على حصة في شركتي بيي ومصاري.

والأسبوع الماضي، وقعت فودافون مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية المالكة لشركتي بيي ومصاري للمدفوعات الإلكترونية تمهيداً لاكتتاب فودافون مصر في زيادة رأس مال كل من الشركتين بحصة تبلغ 20٪.

ووفقاً للمصادر، فإن نقاط الدفع الخاصة بشركتي بيي ومصاري، تأتي استكمالاً لخدمات فودافون كاش.

وأوضحت أن الصفقة لا تستهدف الدمج أو الاستبدال، وإنما هي خطوة استثمارية في قطاع ينمو بقوة وهو الدفع الإلكتروني فضلا عن تقديم تغطية أكبر لهذه الخدمات لعملاء فودافون مصر وتنويع الحلول المقدمة لخدمات الدفع الإلكتروني.

ويأتي استثمار فودافون في شركات الدفع ضمن خطة فودافون مصر لزيادة استثماراتها في السوق المصري وتقديم خدمات مدفوعات رقمية متنوعة لعملائها من الأفراد والشركات، بحسب المصادر.

يشار إلى أن شركتا بيي ومصاري من ضمن شركات قطاع المدفوعات الإلكترونية العاملة في السوق المصري منذ أكثر من عشر سنوات حيث يقدمان أكثر من 800 خدمة مدفوعات عن طريق أكثر من 110 ألف نقطة بيع.