أسعار الذهب تستقر في مصر.. وعيار 21 يسجل 766 جنيهاً

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "اليوم السابع" باستقرار أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم، السبت.

وأضافت الصحيفة أن عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 766 جنيهاً للجرام، وذلك بعد تراجع كبير بسعر أونصة الذهب عالمياً بصورة ملحوظة إلي 1734 دولاراً خلال آخر 48 ساعة.

وأشارت إلى أن السعر المسجل للذهب في مصر حالياً يعتبر الأدنى للمعدن النفيس منذ بداية هذا العام، وذلك على خلفية هبوط أونصة الذهب علي المستوي العالمي بأكثر من 70 دولاراً هذا الأسبوع، في ظل عائد السندات الأمريكية المرتفعة والتي قللت من جاذبية المعدن النفيس.

ونشرت الصحيفة أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 766 جنيها.

عيار 18 يسجل 657 جنيها.

عيار 24 يسجل 876 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 6128 جنيها.

أونصة الذهب 1734 دولارا.