شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 27 –2 –2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر مستجدات وتفاصيل التغيرات الكبيرة التي شهدها سعر المعدن النفيس آخر 24 ساعة، حيث سجل الذهب انخفاضات كبيرة للغاية، وننشر أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها والتي سجلت 766 جنيها للجرام.

انهارت أسعار الذهب في مصر بصورة كبيرة هذا الأسبوع، لتهبط لأدني مستوياتها في 8 أشهر تقريباً، وخسر الذهب من سعره أكثر من 20 جنيها في الجرام الواحد خلال يومين فقط، بسبب الهبوط الكبير في سعر الذهب عالميًا.

وناقش برنامج أسواق في حلقة جديدة أسباب هبوط سعر الذهب في مصر، والتي من بينها هبوط الذهب عالميًا بأكثر من 3 % هذا الأسبوع، وكذلك نزول سعر الجرام في مصر إلى 760 جنيها ثم ارتفاعه إلى 766 جنيها بختام تعاملات الأسبوع السبت 27 فبراير 2021.

السعر المسجل للذهب في مصر يعتبر هو الأدني من 8 أشهر تقريبًا، لأن نزول الذهب إلى 760 جنيها يعود بنا إلى تاريخ 29 مايو 2020 حيث كانت الأسعار وقتها عند نفس المستويات الحالية، مما يجعل هذا التوقيت ملائم جدًا للشراء.

أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها، عيار 21 يسجل 766 جنيها، وعيار 18 يسجل 657 جنيها، وعيار 24 يسجل 876 جنيها، والجنيه الذهب يسجل 6128 جنيها، وأونصة الذهب 1734 دولارا.