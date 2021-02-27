شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الخيار بين 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 27-2-2021، استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، وسجلت البطاطس1-2 جنيها للكيلووالفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومى الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الطماطم بين 1-2 جنيها للكيلو، وأن سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها، وجميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار الملوخية 2-5 جنيهات للكيلو والكوسة، 1.5-4 جنيهات للكيلو والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو.

وسجل البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، والبسلة سجلت 3-5جنيهات للكيلو، والجزر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو.