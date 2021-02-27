الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-2-2021

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-2-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى مسجلا 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
1e19fd8260.jpg سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.17  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.10  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.10  جنيه للشراء .

4.19  جنيه للبيع .

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.07  جنيه للشراء.

4.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.11  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.11   جنيه للشراء.

4.20   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

4.08  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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