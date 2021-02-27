جمارك دبي: 13.4 مليون حقيبة سفر تم التعامل معها في 2020

دبي: ”الخليج 365”

أظهرت احصائيات حديثة أن جمارك دبي تعاملت مع 13.4 مليون حقيبة لنحو 8.7 مليون مسافر عبر 85822 رحلة قادمة إلى مطارات دبي خلال العام 2020. وتؤدي جمارك دبي دوراً حيوياً في تسهيل انسيابية حركة المسافرين والحقائب بشكل عام وخلال المرحلة الراهنة التي تشهد إجراءات احترازية نوعية استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد خاصة، ما يدعم النجاحات المتتالية التي يحققها مطار دبي الدولي عالمياً، وترسيخ سمعة دبي عاصمة للسفر والسياحة. وبناء على التحديثات المستمرة للاستجابة لجائحة «كوفيد 19» ومن خلال التعاون المشترك مع الجهات المعنية قامت الدائرة ممثلة بإدارة عمليات المسافرين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تحفظ سلامة الكادر الوظيفي من المفتشين في المطارات وكذلك العملاء والمسافرين، ومن تلك الإجراءات الملصقات التحذيرية والتوعوية وعازل بلاستيكي بمواقع تقديم الخدمة وملصقات أرضية لتحديد مناطق الوقوف بين كل مسافر وكذلك إعادة توزيع كراسي انتظار العملاء بما يحقق معايير السلامة، هذا بالإضافة إلى تحديث بعض أنظمة وإجراءات العمل لتسهيل انسيابية المسافرين. وتمكنت جمارك دبي من تنفيذ 820 ضبطية للعام الماضي، منها 550 ضبطية مخدرات، و107 محاضر جمركية و99 حيازة أسلحة، بالإضافة إلى 64 ضبطية أخرى. وأطلقت جمارك دبي تطبيق «الإفصاح المبكر الذكي» والمتوافق مع كافة الأجهزة الذكية، ويتيح للقادمين إلى دبي الإفصاح عن (الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة، والعملات المعدنية، والأوراق النقدي بصحبة المسافر) بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية إلى أقل من 5 دقائق، تسعى جمارك دبي من خلال هذا التطبيق الأول من نوعه عالمياً الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى إحداث نقلة نوعية في تحقيق سعادة المسافرين والمساهمة الفاعلة في حركة مطار دبي الدولي. ويعزز التطبيق الذكي من فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي وزيادة الوعي حول المواد الممنوعة والمقيدة للمسافرين، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر التطبيق حيث يضم العديد من البيانات والتحديثات التي تهم المسافرين وما هو مصرح بدخوله للإمارات وما هو ممنوع كما يسهم التطبيق الجديد في دعم زوار معرض إكسبو 2020دبي بتسهيل مرورهم من الإجراءات الجمركية في المسار الأحمر.

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