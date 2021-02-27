شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة «بيبا بيج» الترفيهية.. هل تأتي إلى دبي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المقرر افتتاح متنزه «بيبا بيج» Peppa Pig الترفيهي المستقل العام المقبل في منتجع «ليجولاند» في فلوريدا، حسبما أعلن مسؤولو المتنزه الأسبوع الماضي. وستقام الحديقة الجديدة، المستوحاة من المسلسل التلفزيوني الشهير للرسوم المتحركة للأطفال، بالقرب من مدينة ملاهي ليجولاند الرئيسية، ولكن سيتم حجز التذاكر بشكل منفصل. وتدير «ليجو لاند» ثماني حدائق ترفيهية حول العالم، بما في ذلك دبي، وكذلك في الدنمارك وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وماليزيا واليابان، فضلاً عن كاليفورنيا. ولم توضح الشركة إذا ما كان لديها خطط لبناء مدينة ترفيهية مشابهة في أي من هذه الأماكن. وقال المسؤولون إن حديقة «بيبا بيج» الترفيهية ستضم ألعاباً وأماكن جذب تفاعلية ومسرحيات ذات طابع خاص ومناطق للعب المياه وعروضاً حية. ستتمكن العائلات أيضاً من مقابلة «بيبا» وأصدقائها. وقدمت شركة «ميرلين إنترتاينمنتس»، التي تمتلك «ليجولاند»، خططًا مع مسؤولين حكوميين ومحليين العام الماضي لإضافة حوالي 4.5 فدان (1.8 هكتار) إلى منتجعها بوسط فلوريدا. وأظهر عرض للمنطقة الجديدة ما لا يقل عن ست جولات أو مناطق جذب ومبنى كبير. وسيتم تشغيل حديقة «بيبا بيج» الترفيهية بموجب اتفاقية ترخيص مع «هاسبرو»، التي تمتلك حقوق الشخصية. (وكالات)