شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات خليفة.. محمد بن راشد يصدر تعيينات حكومية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السبت، إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمشاورة مع أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم تعيين حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول وزير دولة في حكومة دولة الإمارات، وبتعيين الأخ خليفة سعيد سليمان رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر «تويتر»: «بتوجيهات رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد التشاور مع أخي محمد بن زايد تم اليوم تعيين حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول وزير دولة في حكومة دولة الإمارات.. كل التوفيق للأخ حمد في مهامه الجديدة».

وأضاف: «كما صدر اليوم أيضاً مرسوم بتعيين الأخ خليفة سعيد سليمان رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.. الأخ خليفة عضو رئيسي في فريقي... وفقهم الله جميعاً لخدمة البلاد والعباد..».