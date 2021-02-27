شكرا لقرائتكم خبر عن نيس الفرنسي يوقف هزائمه المتتالية بفوز خارج القواعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب أوقف نادي نيس هزائمه المتتالية بفوز ثمين على مضيفه رين 2-1، الجمعة، في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم. وبكّر نيس بالتسجيل عبر مهاجمه الجزائري الأصل أمين غويري في الدقيقة 19، وأدرك مارتان تيرييه التعادل لأصحاب الأرض بعد 20 دقيقة، قبل أن يخطف النمسوي فلافيوس دانيليوتش هدف الفوز في الدقيقة 58. وهو الفوز التاسع لنيس هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم متتالية، والثالث في مبارياته التسع الأخيرة التي مني خلالها بست هزائم. وصعد نيس إلى المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة. في المقابل، مني رين بخسارته الثالثة على التوالي والرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثامن، وهو يواجه خطر التراجع إلى المركز التاسع في حال فوز مونبلييه التاسع بفارق الأهداف على مضيفه رينس الأحد. وتستكمل المرحلة السبت بلقاءي بوردو مع متز، وديجون مع باريس سان جرمان. ويلعب الأحد أيضاً موناكو مع بريست، ولوريان مع سانت اتيان، ونيم مع نانت، وانجيه مع لنس، وليل مع ستراسبورغ، ومرسيليا مع ليون.