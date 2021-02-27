شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 27-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 27-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، وسجل سعر الريال السعودى استقرارا عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى فسجل 21.70 جنيه للشراء، 22.06 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وعلى صعيد اخر، ارتفعت عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة، الأسبوع الماضى فوق مستوى 50 ألف دولار، بعد عمليات بيع قاسية تعرضت لها العملة المشفرة فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

يأتى ذلك بعد إعلان شركة "سكوير" اﻷمريكية، المتخصصة فى اﻻستثمارات التكنولوجية، أمس الثلاثاء، شراء ما قيمته 170 مليون دولار من العملة المشفرة.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.90 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.70 جنيه للشراء، 22.06 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.86 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.