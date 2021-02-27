شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم السبت تسجل 25 جنيها وكرتونة البيض 39 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدواجن اليوم السبت 27-2-2021 ، مسجلا 25 - 28 جنيها للكيلو للدواجن البيضاء، فيما سجلت الدواجن البلدى بين 33-36 جنيها للكيلو. وتتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، واستقر سعر البيض بين 39-42 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى بين 44-47 جنيها للكرتونة.

وكان تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، قال إن الهيئة تتولى إصدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى، وبلغ إجمالى عــدد المزارع التى تم معاينتها (1077) مزرعة خلال الشهر الماضى، وإجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الادارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات ( 3497) تصريحا، وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المديريات (3,407,010) طائر.

وأضاف التقرير، أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والامراض الوبائية والتى قام بها أطباء الطب الوقائى بالهيئــــة والمحافظات، قد اسفرت عن تحصين (877,508) طائر خلال يناير 2021.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للطب الوقائي بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتي تهدف الى السيطرة على المرض وذلك من خلال اجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور.