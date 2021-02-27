شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 766 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت 27 فبراير 2021، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 766 جنيها للجرام، وذلك بعد تراجع كبير بسعر أونصة الذهب عالمياً بصورة ملحوظة إلي 1734 دولارا خلال آخر 48 ساعة.

السعر المسجل للذهب في مصر حالياً يعتبر الأدنى للمعدن النفيس منذ بداية هذا العام، وذلك على خلفية هبوط أونصة الذهب علي المستوي العالمي بأكثر من 70 دولارا هذا الأسبوع، في ظل عائد السندات الأمريكية المرتفعة والتي قللت من جاذبية المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 21 يسجل 766 جنيها.

عيار 18 يسجل 657 جنيها.

عيار 24 يسجل 876 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 6128 جنيها.

أونصة الذهب 1734 دولارا.

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قال هذا الأسبوع، إن التضخم والتوظيف لا يزالان أقل بكثير من أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني أنه من المرجح أن تظل السياسة النقدية السهلة في مكانها، وعلى الرغم من الارتفاع الحاد هذا العام في عائدات السندات الذي صاحب القلق المتزايد بشأن التضخم، قال باول إن ضغوط الأسعار لا تزال هادئة في الغالب وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال "غير مؤكدة إلى حد كبير".

وقال في ملاحظات معدة أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ: "الاقتصاد بعيد جدًا عن أهدافنا في التوظيف والتضخم، ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق مزيد من التقدم الكبير"، تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي اشتملت على تأكيدات إبقاء وضع الفائدة في أمريكا دون تغير، وهذا أثر على الذهب ومنعه من الانهيار الكبير استجابة لارتفاع عوائد السندات، لأن أي تغير محتمل للفائدة في أمريكا يؤثر بصورة مباشرة على الذهب.

أسعار الذهب ترتبط بشكل مباشر بوضع الفائدة في أمريكا وكذلك عوائد السندات الأمريكية، إضافة إلى معدلات التضخم للمستهلكين.