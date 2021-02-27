شكرا لقرائتكم خبر عن توصية باستخدام لقاح جونسون آند جونسون بأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

أوصت لجنة من الخبراء بإجماع أعضائها الجمعة، بالاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة للقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة والمضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً.

ورأي هذه اللجنة المكونة أساساً من علماء مستقلين استشارياً، يأتي ليدعم احتمال ترخيص هذا اللقاح من قبل السلطات الصحية الأمريكية. واعتبر خبراء اللجنة خلال عملية تصويت أن فوائد اللقاح تفوق مخاطر استخدامه.

وقد أعطوا رأيهم هذا في نهاية يوم من المناقشات التي بثت مباشرة على الإنترنت، وبعد دراسة تفصيلية لبيانات من التجارب السريرية. ولتبرير قراره، قال أحد هؤلاء الخبراء، الدكتور جاي بورتنوي«نحن في سباق ضد النسخ المتحورة الجديدة».

وبدأ بالفعل استخدام لقاح جونسون آند جونسون في جنوب إفريقيا، وهو يُحقن بجرعة واحدة. كما أنّ له ميزة لوجستية أخرى، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة ما يسهل عملية توزيعه إلى حد كبير.