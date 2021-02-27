مندوب ميانمار يطالب بـ«أقوى» تحرّك للأمم المتحدة ضد الانقلاب

رانغون - (أ ف ب)

حث مندوب ميانمار الدائم لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي الجمعة على اتخاذ «أقوى إجراء ممكن» لإنهاء حكم المجلس العسكري في البلاد، فيما فرقت شرطة مكافحة الشغب بعنف مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ثلاث مدن رئيسية.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير/شباط، تشهد البلاد موجة من الغضب والتحدي من قبل مئات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا للمطالبة بالإفراج عن سو تشي وعودة الديمقراطية. وانهالت الإدانات الدولية أيضاً على المجلس العسكري، الذي شكل مجلس إدارة الدولة، وتعرض جنرالاته لعقوبات من عدة دول.

والجمعة، حضّ مندوب ميانمار الدائم لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي على إنهاء حكم المجلس العسكري في بلاده. وقال كيو مو تون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحن في حاجة إلى أقوى إجراء ممكن من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب العسكري على الفور ووقف قمع الأبرياء وإعادة سلطة الدولة إلى الشعب واستعادة الديمقراطية». كما حث الدول على «اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة» لوقف أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين. وقال وهو يشير بثلاثة أصابع تحولت رمزاً للاحتجاجات ضد الانقلاب: «سنواصل الكفاح من أجل حكومة تكون من الشعب وينتخبها الشعب وتعمل من أجله».

من جهتها، كتبت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور على تويتر: «من المستحيل المبالغة في تقدير المخاطر التي تحملها سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون في الجمعية العامة للأمم المتحدة». وقالت سفيرة الولايات المتّحدة في الأمم المتّحدة ليندا توماس غرينفيلد في أول خطاب لها في المجلس: «سوف نظهر للجيش في ميانمار عواقب أفعالهم».

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بميانمار كريستين شرانر برغنر خلال الجلسة أن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين «غير مقبول». حتى الآن، قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص منذ الانقلاب، أربعة منهم متأثرين بجروح أصيبوا بها في المظاهرات المناهضة للانقلاب التي شهدت قيام قوات الأمن بفتح النار على المتظاهرين. وقال الجيش إن ضابط شرطة توفي أثناء محاولته قمع احتجاج.

وتأتي جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد يوم متوتر شهد اعتقال قرابة 100 محتج في ثلاث مدن رئيسية في أنحاء بورما. في بعض المدن، زادت قوات الأمن بشكل مطرد استخدامها للقوة، لكن في رانغون، مارست السلطات سياسة ضبط النفس واعتمدت إلى حد كبير على الحواجز ونشر القوات لمنع التجمعات حول معالم المدينة والسفارات.

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