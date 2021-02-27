شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشترى كبار البنوك شركات الخدمات المالية غير المصرفية؟.. خبراء يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتجهت كبار البنوك المحلية مؤخراً إلى الاستحواذ وشراء حصص حاكمة بعدد من بنوك الاستثمار، بدأ هذا الاتجاه البنك الأهلي المصري نهاية عام 2019 بالاستحواذ على شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، وبعدها بفترة قصيرة اشترى بنك مصر حصة بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، قبل أن يتقدم بعرض استحوذ على حصة حاكمة بها مطلع شهر فبراير الماضي، ويجيب خبراء عن سبب هذا الاتجاه.

قال الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن شراء بنوك حصص بشركات الاستثمار المباشر يحقق المنفعة للطرفين، ففي حين يحتاج البنك إلى استثمار أمواله لتحقيق عائد للمودعين، يستفيد في المقابل بنك الاستثمار من هذا التمويل البنكي، مشيراً إلى أن صفقة سيطرة بنك مصر على شركة سي أي كابيتال تعد أفضل الصفقات التي تمت من استحواذ البنوك على شركات عاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية؛ لأنه تضم مجموعة متنوعة من أنشطة التمويل غير المصرفي مثل تأجير تمويلي وتخصيم وتمويل متناهي الصغر وتقسيط السيارات وهو ما يسمح أن تصبح ذراع استثمار غير مباشر لبنك مصر.

غير أن "الشهيدي" يرى أن عرض الشراء المقدم من بنك مصر للاستحواذ على حصة حاكمة بشركة سي أي كابيتال بسعر 4.70 جنيه للسهم غير مغري، إلا أن البنك سينجح في الاستحواذ على حصة 26% بجانب حصته الحالية 25% تمكنه من السيطرة الكاملة على الشركة

واتفقت معه مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في اتش سى، أن إتمام صفقة استحواذ بنك مصر على شركة سي أي كابيتال سينعكس إيجابياً على المؤسستين؛ لأنه سيوفر تمويلاً أقل تكلفة للخدمات المالية غير المصرفية لدى سي آي كابيتال واستفادة نشاط بنوك الاستثمار، وفي المقابل سيزيد بنك مصر من تواجده في سوق الخدمات المالية غير المصرفية عالي الربحية.

وقدم بنك مصر عرض شراء إجباري، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، للاستحواذ على 90% من أسهم سي آي كابيتال، سعياً للحصول على حصة بحد أدنى 51% من إجمالي أسهم الشركة، مع الاحتفاظ بحقه في تنفيذ عدد أقل من الأسهم، إذا اختار البنك ذلك، وفقًا لوثيقة عرض الشراء المعلنة، يسري العرض من 14 فبراير وحتى نهاية جلسة تداول 11 مارس.

يعتزم بنك مصر الاحتفاظ بالحد الأدنى للتداول الحر وهو 10٪ من أسهم سي أي كابيتال للحفاظ على استمرارية إدراج السهم في البورصة المصرية، وفي الوقت الحالي، يمتلك البنك حصة 24.7% في سي آي كابيتال.

وسبق أن علق هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، على الاستحواذ على شركة فاروس، بأنها تأتي في إطار خطة البنك الأهلي المصري لإنشاء بنك استثمار متكامل من خلال شركة الأهلي كابيتال القابضة وكذا ضمن استراتيجية البنك للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية واستثمار حصيلة النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال السنوات الاخيرة والذى كان أحد أهم نتائجه الايجابية هو النمو المتزايد في أعمال البورصة والاهتمام بزيادة التداول وما يتوقع معه من تنشيط لبرنامج الطروحات خلال الفترة القادمة كأحد تلك النتائج الإيجابية.