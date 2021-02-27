شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يقفز بأكثر من 4% بعد الكشف عن صفقات لقاحها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" خلال تعاملات يوم الجمعة عقب كشف شركة التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية الأمريكية عن حجم صفقات بيع لقاحاها الواعد المضاد لفيروس كورونا.



وذكرت الشركة الأمريكية في "بيان" أن وقعت اتفاقيات بيع الملايين من جرعات لقاحها المضادة لفيروس كورونا بقيمة بلغت 18.4 مليار دولار في عام 2021.



وأوضحت "موديرنا" أن كبير المسؤولين عن القسم الطبي "تال زاكس" سوف يغادر منصبه أواخر سبتمبر/أيلول المقبل، ويجري البحث عن مسؤول جديد يتمتع بخبرة طويلة.



يأتي ذلك في إطار تكثيف "موديرنا" للجهود الرامية لزيادة إنتاجها من اللقاح وتوزيعه على المزيد من الدول وتسويقه بشكل أفضل في السنوات المقبلة حيث تستهدف توزيع مليار جرعة من لقاجها في العام الجاري و 1.4 مليار جرعة عام 2022.



وكشفت "موديرنا" عن تحقيق إيرادات فصلية بنحو 571 مليون دولار في الربع السنوي الأخير من عام 2020 شملت 200 مليون دولار من بيع لقاحها الواعد، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين بتحقيق إيرادات عند 287.6 مليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "موديرنا" بنسبة 4.3% وأغلق جلسة الجمعة عند 154.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 159.6 دولار وأقل سعر عند 150.8 دولار.