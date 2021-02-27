شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 4% مع تسجيل خسائر أسبوعية وشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العلات الرئيسية فضلت عن تركيز المستثمرين على عوائد السندات.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم أعلى 1.6%، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا المستوى منذ أكثر من عام.



وجاء ذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيد عن وتيرة التوظيف الكاملة كما أن التضخم بعيد عن المستهدف.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.5% في الشهر الماضي، كما ارتفع دخل الأمريكيين بنسبة 10% في يناير/كانون الثاني، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل/نيسان 2020.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 4.4% أو ما يعادل 1.22 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 26.465 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.2% وخسائر شهرية بنسبة 2%.