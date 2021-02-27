شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوى في 8 أشهر ويسجل خسائر أسبوعية وشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وبلغ أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران عام 2020، كما سجل خسائر أسبوعية وشهرية.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم أعلى 1.6%، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا المستوى منذ أكثر من عام.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد ذكر أمام الكونجرس في تصريحات هذا الأسبوع بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيد عن وتيرة التوظيف الكاملة كما أن التضخم بعيد عن المستهدف.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.5% في الشهر الماضي، كما ارتفع دخل الأمريكيين بنسبة 10% في يناير/كانون الثاني، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل/نيسان 2020.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.6% أو ما يعادل 46.6 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1728.8 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3% وخسائر شهرية بنسبة 6.6%.