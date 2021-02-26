شكرا لقرائتكم خبر عن «سي إن بي سي»: دبي بين أفضل 7 وجهات للعمل عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

قالت شبكة «سي إن بي سي» إن الأشخاص الذين يعملون من المنزل يتمتعون بخيارات أكثر لكسب العيش من مصادر خارج بلادهم أكثر من أي وقت مضى. وبالإضافة إلى البلدان التي فتحت أبوابها للعاملين عن بعد في العام الماضي، أطلقت وجهات جديدة برامج لإغراء المزيد من الموظفين للتخلي عن مكاتبهم في المنازل من أجل العمل من الشواطئ الاستوائية والمناطق المشمسة على مدار العام.

وصنّفت الشبكة دبي بين أفضل سبعة خيارات جديدة للعمل عن بعد إلى جانب وجهات مثل البهاماس وموريشيوس وكرواتيا وغيرها.

وقالت إنه بإمكان جميع الجنسيات التقدم لبرنامج دبي الجديد للعمل عن بعد بشرط أن يكون المبلغ الذي يتقاضونه من العمل 5 آلاف دولار شهرياً. وبإمكان المسافرين غير المتأكدين ما إذا كان هذا البرنامج مناسباً لهم، دخول دبي بتأشيرة سياحية، ثم التقدم لبرنامج العمل عن بعد أثناء إقامتهم.

وتعتبر رسوم التقدم لهذا البرنامج الأقل بين معظم البرامج الأخرى، حيث تبلغ 287 دولاراً فقط. ويجب أن يكون لدى المتقدمين تأمين صحي صالح في دولة الإمارات، مع إثبات بيانات عن الدخل على شكل كشوف مصرفية.

ويمكن للأشخاص المسجلين في هذا البرنامج توظيف المربيات والسائقين واستئجار السيارات وتسجيل أطفالهم في المدارس.