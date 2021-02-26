شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج الخام الأمريكي في ديسمبر تراجع 58 ألف برميل يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري، الجمعة إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع 58 ألف برميل يوميا إلى 11.063 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

جاء ذلك بفعل انخفاض إنتاج النفط البري في تكساس ونورث داكوتا، أكبر ولايتين منتجتين للنفط، بوتيرة أعلى قليلا من زيادة الإنتاج البحري في خليج المكسيك. وخفضت الإدارة تقديرها لإنتاج الخام في نوفمبر ثلاثة آلاف برميل يوميا عن القراءة السابقة ليصبح 11.121 مليون برميل يوميا.

الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم، لكن إنتاجها في تراجع منذ تفشي جائحة فيروس كورونا بسبب ضغوط على الطلب.

وتراجع إجمالي الطلب الأمريكي على النفط في ديسمبر 1.49 مليون برميل يوميا بما يعادل 7.4% عنه قبل عام. وانخفض الطلب على البنزين 1.109 مليون برميل يوميا أو 12.4%.

في غضون ذلك، استقر إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الشهري في ولايات البر الرئيسي الثماني والأربعين دون تغير يذكر عند 102.5 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة.

كان إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي بلغ ذروته عندما سجل 107.1 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر 2019.

وعلى مستوى كبرى الولايات المنتجة للغاز، تراجع إنتاج تكساس 0.8% إلى 27.5 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر، وزاد إنتاج بنسلفانيا 2.4% إلى مستوى شهري قياسي قدره 21.1 مليار قدم مكعبة يوميا. (رويترز)