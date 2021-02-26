شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار يهبط بالنفط وسط توقعات بزيادة المعروض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط الجمعة حيث أدى أدى انهيار أسعار السندات إلى مكاسب للدولار الأمريكي، ونمت توقعات بأنه مع عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة، فإن مزيداً من المعروض سيجد طريقه إلى السوق على الأرجح.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار أو 2.4% لتتداول عند 62.03 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 79 سنتا، أو 1.2%، إلى 66.09 دولار، بعد خسارة 16 سنتاً الخميس. وانتهى عقد أبريل الجمعة. وانخفض عقد مايو الأكثر نشاطا 32 سنتا أو 0.5% إلى 65.79 دولار.

وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى ديلي فيكس، ومقرها سنغافورة: «النفط الخام تراجع على نحو متواضع من مستويات مرتفعة سجلها في الآونة الأخيرة، في ظل أجواء عزوف عن المخاطرة؛ إذ هبطت الأسهم الآسيوية بشكل واسع لتحذو حذو أداء ضعيف لوول ستريت».

وأضافت أن عمليات البيع في سوق السندات، تضغط على السلع الأولية التي لا تدر عائداً، مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة العوائد.

ويتسبب ارتفاع العملة الأمريكية في زيادة تكلفة النفط المسعر بالدولار لمشتري الخام بعملات أخرى.

وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، فإن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي في طريقهما لتحقيق مكاسب بنحو 20% منذ بداية الشهر الجاري؛ إذ تكابد الأسواق اضطرابات في الولايات المتحدة، بينما يزيد التفاؤل إزاء تحسن الطلب مع توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ويراهن المستثمرون على أن اجتماعاً يُعقد الأسبوع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، ستتمخض عنه عودة مزيد من الإمدادات إلى السوق.

وتواجه أسعار الخام الأمريكي أيضاً، عوامل معاكسة جراء خسارة طلب المصافي بعد إغلاق عدة منشآت على ساحل خليج المكسيك خلال عاصفة شتوية الأسبوع الماضي. (وكالات)