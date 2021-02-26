شكرا لقرائتكم خبر عن «إينوك» و«أدنوك للتوزيع» تستثمران 1.2 مليار درهم في زمن «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

افتتحت كبريات شركات بيع وقود التجزئة في دولة الإمارات «أدنوك للتوزيع» و«إينوك» 76 محطة جديدة لهما خلال العام الماضي 2020 بقيمة استثمارية لامست 1.23 مليار درهم.

يأتي هذا التوسع الجغرافي للشركتين في ذروة انتشار وباء «كورونا» على المستويين المحلي والعالمي وما رافق ذلك من إغلاق الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتوجه العديد من القطاعات للعمل عن بعد وكذلك التعليم الإلكتروني، ما يعزز الثقة بقوة النشاط الاقتصادي المحلي وكذلك نمو حجم الطلب على وقود التجزئة وكذلك متاجر بيع التجزئة المرفقة بمحطات الوقود.

89 % نمو استثمارات «أدنوك»

افتتحت شركة «أدنوك» 64 محطة جديدة لها في مختلف أنحاء الدولة، من بينها 38 محطة خدمة «أون ذا جو» ذات النطاق المصغر وخدمة تزود الوقود السريعة، بقيمة استثمارية ناهزت 962 مليون درهم بنمو كبير جداً 89% مقارنة مع العام 2019 حين وصلت قيمة الانفاق الاستهلاكي على محطات بيع وقود التجزئة 508 ملايين درهم.

وارتفع إجمالي الربح لمبيعات التجزئة (الوقود وغير الوقود) بنسبة 28.3% على أساس سنوي خلال العام 2020 معززاً بالأداء القوي لأعمال وقود التجزئة الذي شهد نمواً في إجمالي الربح بنسبة 38.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع هوامش الربح، حيث لم ينخفض سعر الوقود عند المضخات متأثراً بانخفاض أسعار النفط. فيما انخفض إجمالي الربح لغير الوقود بنسبة 22.4% على أساس سنوي متأثراً بانخفاض عدد المعاملات نتيجة فيروس «كورونا المستجد».

وخلال العام الماضي 2020، افتتحت الشركة 64 محطة جديدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وهو ما يتجاوز خططها السابقة لافتتاح 50 - 60 محطة جديدة خلال العام 2020، ويمثل عشرة أضعاف ما تم افتتاحه من محطات خلال عام 2019، كما وسعت شركة أدنوك للتوزيع شبكتها بشكل كبير في دبي خلال عام 2020، حيث افتتحت 20 محطة جديدة في الإمارة.

واستثمرت أيضًا في توفير تجربة رقمية حديثة وعصرية لعملائها، حيث تم على مدار العام الماضي تحديث 100 من متاجر «واحة أدنوك»، مقارنة بخططها السابقة لتحديث 80-90 متجراً. وقد منحت عمليات التحديث المتاجر بيئة جاذبة من خلال توفير مأكولات مثل الفطائر والساندويتشات الطازجة والقهوة.

265 مليوناً استثمارات «إينوك»

وكذلك توسعت مجموعة إينوك في استثماراتها لبيع وقود التجزئة خلال العام الماضي 2020، بافتتاحها 12 محطة جديدة في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين بقيمة تتجاوز 265 مليون درهم.

وعلى الرغم من القيود التي فرضتها جائحة كورونا وما رافق ذلك من إغلاقات للأنشطة والقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات وباقي بلدان العالم، وشل الحركة التجارية والنقل والسياحة والطيران؛ الا أن المجموعة ارتأت توسيع حضورها الجغرافي خدمة لعملائها وتلبية للطلب المتزايد على بيع الوقود بالتجزئة وكذلك متاجر البيع الملحقة بمحطات الوقود، حيث نجحت المجموعة في افتتاح اثنتي عشرة محطة جديدة لها تمثلت بـ: ثماني محطات جديدة في دبي، محطتان في الشارقة وكذلك واحدة في إمارة عجمان وواحدة في امارة ام القيوين بقيمة استثمارية تخطت 265 مليون درهم.

ويتراوح متوسط تكلفة انشاء وتشغيل محطة الوقود الواحدة بين 18-22 مليون درهم بحسب المساحات التأجيرية وكذلك التقنيات المرافقة لها التي تستخدم الخلايا الشمسية لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتقليل استهلاك الطاقة التقليدية، وكذلك تنوي المجموعة إنشاء 24 محطة خدمة أخرى مع نهاية العام الجاري 2021.

46 % نمو أسطول إينوك لينك

ولا تزال معدلات استهلاك الوقود دون مستويات الاستهلاك في نفس الفترة من عام 2019 بواقع 15% نتيجة العمل والدراسة عن بعد والافتتاح الجزئي للمدارس وتقييد حركة السفر الدولي ما انعكس على قلة عدد الوفود السياحية في الدولة.

وحققت خدمة توصيل وقود المركبات (إينوك لينك) نمواً كبيراً في حجم المبيعات بمعدل تجاوز 10 أضعاف. ففي مدة تزيد قليلاً على عام واحد، سجلت اينوك لينك زيادة بنسبة 46% في حجم أسطولها، وتواصل المنصة توفير خدماتها لمجموعة من العملاء في القطاعات الصناعية والتجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتجزئة والإنشاءات والنقل، والقطاع البحري، فضلاً عن توسيع عملياتها في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وإلى جانب توفيرها خدمات توفير وقود إي ـ بلس 91، والخاص 95، والديزل بشكل سلسِ وسريع، أطلقت إينوك لينك مؤخراً أسطولاً مخصصاً لتقديم وقود «بيوديزل» (B5 وB20) الذي أسهم بنسبة 20% من إجمالي حجم مبيعات المنصة، ما يرجع إلى الطلب المتزايد من قبل العملاء على هذا النوع من الوقود.

وأطلقت أسطولاً من الصهاريج المرنة القادرة على تزويد نوعين مختلفين من الوقود في آن واحد، كوقودي البنزين والديزل. فقد تم تزويد الصهاريج بخزانات منفردة بسعة 11000 لتر، تمكن «اينوك لينك» من تزويد عدد أكبر من المركبات باستخدام أكثر من فوهة في وقت واحد.