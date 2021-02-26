شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز» تثبت تصنيف سندات «الرويس للطاقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «موديز» تصنيف السندات المضمونة لشركة الرويس للطاقة البالغة قيمتها 825 مليون دولار، والتي تستحق في عام 2036 عند درجة (A3)، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس التصنيف بشكل إيجابي مستقبل الاتفاقيات طويلة الأجل لشراء المياه والكهرباء بين «الرويس» والأطراف المملوكة لحكومة أبوظبي، والأهمية الاستراتيجية لعمليات محطة «الشويهات 2» التابعة للشركة، والتي تتلقى دعماً محلياً من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

وقالت «موديز»: إن «الرويس للطاقة» ستتلقى دعماً استثنائياً من المساهمين في مشاريعها في حال اقتضى الأمر ذلك، مع الأخذ في عين الاعتبار أهمية استمرار إمدادات الطاقة والمياه في المنطقة، والدعم الذي تحصل عليه الشركة من الحكومة.