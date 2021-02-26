شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: 2.2 مليار جنيه أرباحنا من فودافون مصر خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات المالية للشركة المصرية للاتصالات، عن تراجع نصيب أرباحها في شركة فودافون مصر إلى 2.2 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.

وتبلغ استثمارات الشركة المصرية للاتصالات، في شركة فودافون مصر 12.3 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 مقابل استثمارات 10.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.

وتتمثل استثمارات الشركة المصرية للاتصالات 170.9 مليون سهم في شركة فودافون مصر بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 تمثل نسبة 44.95% من أسهم فودافون.

يذكر أن السنة المالية لشركة فودافون مصر تنتهي في 31 مارس من كل عام، وعند تطبيق طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمار في شركة فودافون مصر عند إعداد القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2020.

وتم استخدام القوائم المالية المجمعة لشركة فودافون مصر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة والتي تمثل فترة 12 شهر عن الفترة من أول إبريل عام 2019 حتى 31 مارس 2020، ويطرح منها حركة الفترة من أول إبريل 2019 حتى 31 ديسمبر 2019 من واقع البيانات المالية المجمعة لشركة فودافون مصر في 31 ديسمبر 2019، ويضاف حركة الفترة من أول إبريل 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 من واقع البيانات المالية المجمعة لشركة فودافون مصر في 31 ديسمبر 2020 وذلك لتحديد نصيب السنة المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020 من نتائج الأعمال.