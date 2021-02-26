شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش إنفاق المستهلكين الأمريكيين.. ناسداك يصعد بقوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت أسهم شركات التكنولوجيا وول ستريت في تعاملات متقلبة، الجمعة، منتعشة من خسائر فادحة بعد أن أظهر مقياس التضخم الرئيسي ضغوطاً على الأسعار. وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 1.7% حيث ارتفعت أسعار كل من أبل وفيسبوك ومايكروسوفت بأكثر من 2%. وتأرجحت المؤشرات بشدة في جلسة متقلبة وفيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.6% انخفض داوجونز بمقدار 150 نقطة بقيادة سايلزفورس وشيفرون.

شعر بعض المستثمرين بالارتياح للقراءة الجديدة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي التي أشارت إلى تراجع التضخم في يناير. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 0.3% متقدما بقليل عن توقعات عند 0.2% لكنه ارتفع بنسبة 1.5% فقط على أساس سنوي، متطابقاً مع تقديرات داو جونز.

تم تداول عائد 10 سنوات بالقرب من 1.5% بعد أن قفز فوق 1.6% يوم الخميس

وانخفضت عوائد سندات الخزانة في البداية بعد صدور بيانات التضخم، لكنها ارتدت لاحقا عن أدنى المستويات. تم تداول عائد 10 سنوات بالقرب من 1.5% بعد أن قفز فوق 1.6% يوم الخميس. وارتفع أجل 10 سنوات بأكثر من 50 نقطة أساس منذ بداية العام، وهو ارتفاع حاد في معدل السندات المستخدم كمعيار لمعدلات الرهن العقاري وقروض السيارات.

انتعاش إنفاق المستهلكين

زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكبر زيادة له خلال سبعة أشهر في يناير مع صرف الحكومة مزيدا من أموال الإغاثة من الجائحة للأُسر منخفضة الدخل وفي ظل تراجع إصابات كوفيد-19، مما يمهد لتسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة.

ورغم الانتعاش القوي في إنفاق المستهلكين الذي أعلنته وزارة التجارة الأمريكية الجمعة، ظلت ضغوط الأسعار خافتة. ينال التضخم متابعة لصيقة وسط بواعث قلق من أن حزمة التعافي البالغة 1.9 تريليون دولار التي يقترحها الرئيس جو بايدن قد تؤججه.

قفز الإنفاق الاستهلاكي، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 2.4% الشهر الماضي

قفز الإنفاق الاستهلاكي، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 2.4% الشهر الماضي. تلك أكبر زيادة منذ يونيو الماضي وتأتي عقب تراجعات لشهرين متتاليين. وقفز الدخل الشخصي عشرة%، وهي أكبر نسبة ارتفاع منذ أبريل الماضي، وعقب زيادة 0.6% في ديسمبر كانون الأول.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق 2.5% في يناير والدخل 9.5%.

وفي ضوء التضخم، يكون الإنفاق الاستهلاكي قد ارتفع 2% الشهر الماضي بعد انخفاضه 0.8% في ديسمبر.

لكن التضخم ظل هادئا. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاكي الشخصي، والذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة شديدة التذبذب، 0.3% بعد زيادة مماثلة في ديسمبر. وفي الاثني عشر شهرا حتى يناير، زاد المؤشر المسمى بالأساسي 1.5% بعد صعوده 1.4% في ديسمبر.

المؤشر الأساسي هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي ويستهدف الوصول به إلى اثنين%، لكن في نطاق يتسم بالمرونة. (وكالات)