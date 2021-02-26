شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع بضغط جني الأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، الجمعة، منهية ثلاثة أسابيع من المكاسب مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح في شركات التكنولوجيا والسلع الأولية بسبب بواعث قلق من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على خلفية قفزة في عوائد السندات.

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 بالمئة وفقد 2.4 بالمئة على مدار الأسبوع - أول خسارة أسبوعية له هذا الشهر - مع تكبد أسهم شركات الكتولوجيا أشد الخسائر، مواصلة نزولها عن أعلى مستوياتها في 20 عاما.

وكانت أسهم شركات الموارد من بين الأضعف أداء في أوروبا، وهوت 4.2 بالمئة من أعلى مستوى في نحو عشر سنوات، وفي جلسة هي الأسوأ لها خلال خمسة أشهر.

وقال رولاند كالويان، المخطط الإستراتيجي في سوسيتيه جنرال، «أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا أصبحت باهظة التكلفة وفي ظل الارتفاع المطرد لعوائد السندات، يزداد إغراء سوق أدوات الدخل الثابت عن سوق الأسهم عالية المخاطر.»

تراجعت عوائد سندات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قليلا، الجمعة، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها للأسبوع الحالي مع تأهب المستثمرين لتضخم أعلى خلال السنة. وتتجه العوائد لتحقيق مكاسب شهرية كبيرة.

الأسهم اليابانية

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغة 33، فيما تراجعت قطاعات شركات صناعة الآلات الإلكترونية والأدوية والعقارات ما يزيد على ثلاثة في المئة. واستسلمت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، التي كانت ضمن القطاعات الرئيسية التي قادت السوق للارتفاع لأعلى مستوى في 30 عاماً، لمبيعات كثيفة، بعد أن نزلت أسهم شركات الرقائق الأمريكية 5.8%. وتراجع سهم سومكو 5.59% بينما نزل سهم ليزرتك 5.33 في المئة. وانخفض سهم أدفانتست 7.51 في المئة بينما خسر سهم سكرين هولدينجز 6.53%. وأدت حالة من الحذر إزاء ارتفاع التضخم وضعف اعترى عطاء سندات أمريكية إلى تعزيز عوائد السندات العالمية، ما ثبط شهية المستثمرين للمخاطرة. وأشار محللون إلى الارتفاع القوي للسوق كمساهم في انخفاضه الحالي أيضا. وقال سويشيرو مونجي كبير الاستراتيجيين لدى نيشيمورا للأوراق المالية «باختصار، السوق ارتفعت أكثر من اللازم». (وكالات)