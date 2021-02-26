شباب الأهلي يحرم خورفكان من فوز تاريخي

دبي: مسعد عبد الوهاب

فاز شباب الأهلي على خورفكان 4- 3، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين الجمعة على ملعب استاد راشد في دبي،ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع فريق «الفرسان» رصيده إلى 32 نقطة ارتقى بها للمركز الخامس، فيما تجمد خورفكان عند 15 نقطة.

وحرم «الفرسان» فريق خورفكان من فوز تاريخي على حسابه،هو الأول على مدار مبارياتهم في عصر الاحتراف، بعد أن بقي شباب الأهلي متأخراً 2-3 حتى الدقيقة 82،قبل أن يقلب الطاولة ويعادل النتيجة ثم يسجل هدف الفوز.

سجل لشباب الأهلي محمد مرزوق ( 20 ) ويوسف جابر ( 30) ويحيى الغساني ( 82 ) والبرازيلي كارلوس إدواردو ( 89 )، ولخورفكان عمر جمعة ربيع ( 28 و 46 ) وباولو مينو ( 76 ).

ضغط شباب الأهلي منذ بداية المباراة بغية التقدم المبكر بتنويع الهجمات على الأطراف، لكن دفاع خورفكان أفسد محاولات صاحب الأرض.

وافتتح المدافع محمد مرزوق التسجيل لشباب الأهلي مستفيداً من عرضية متقنة لكارتابيا، ارتقى إليها وحولها داخل الشباك ( 20 )،بعد الهدف بدأ خورفكان بمجاراة شباب الأهلي في الهجوم بغية العودة للمباراة، وأدرك عمر جمعة ربيع التعادل مقتنصاً كرة عرضية وصلته داخل المنطقة، ليحولها داخل الشباك ( 28 ).

وبعد دقيقتين يعيد يوسف جابر المقدمة لشباب الأهلي عندما قابل كرة مرتدة من دفاع خورفكان وسددها صاروخية، لتسكن شباك مرمى خورفكان مسجلاً الهدف الثاني ( 30 )، واستمر شباب الأهلي مهاجماً لتعزيز تقدمه وأنقذ هزاع سالم مرمى فريقه من هدف محقق.

ودار اللعب سجالاً وسط محاولات خورفكان العودة مجدداً عن طريق استغلال طلعات عمر جمعة الرائعة، لكن دفاع شباب الأهلي فطن لدرس الهدف الأول، وكاد كارلوس إدواردو أن يضيف الهدف الثالث لولا براعة حارس خورفكان الذي حرمه من التسجيل، ويلغي حكم المباراة علي الزرعوني هدفاً لخورفكان في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي 2 – 1.

ومع بداية الشوط الثاني عادل المزعج عمر جمعة ربيع النتيجة لخورفكان، عندما شن غزوة على مرمى شباب الأهلي بمجهود فردي من كرة استخلصها وتوغل بين مدافعي شباب الأهلي وسدد كرة رائعة من على حدود المنطقة، لتسكن المقص مسجلاً الهدف الثاني له والتعادل لفريقه ( 46 ).

وتدخل المباراة أجواء الإثارة، وبدأ شباب الأهلي رحلة البحث عن النقاط الثلاث وسط استبسال من مدافعي وحارس خورفكان،ويسدد محمد جمعة «بيليه» كرة قوية تمر بجوار القائم مباشرة ( 55 )، ويقابل كاراتابيا كرة مرتدة من الدفاع «على الطاير» تعلو عارضة مرمى خورفكان ( 60)، وأتبعها محمد جمعة «بيليه» بتسديدة قوية يتصدى لها حارس خورفكان ببراعة.

وتدخل المباراة لعبة الكراسي الموسيقية بتمكن باولو مينو من منح خورفكان التقدم بتسجيله الهدف الثالث لفريقه وسط ذهول مدافعي شباب الأهلي ( 76 )، ويرد يحيى الغساني البديل ويتعادل لشباب الأهلي بتسجيله الهدف الثالث لفريقه من أول لمسة له

( 82 )، وتشتعل المباراة ويتمكن كارلوس إدواردو من تسجيل الهدف الرابع لشباب الأهلي في الوقت القاتل من المباراة ( 89 ) لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي 4 – 3 ويكسب النقاط الثلاث.