شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع بدعم من انتعاش عوائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط صعود في عوائد سندات الخزانة بالولايات المتحدة وضغوط على أسواق الأسهم والسلع.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم أعلى 1.6%، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا المستوى منذ أكثر من عام.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد ذكر أمام الكونجرس في تصريحات هذا الأسبوع بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيد عن وتيرة التوظيف الكاملة كما أن التضخم بعيد عن المستهدف.



ومع ذلك، يتوقع "باول" تحسنا في أداء الاقتصاد خلال العام الجاري بالتزامن مع كبح تفشي فيروس كورونا بفضل اللقاحات.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.5% في الشهر الماضي، كما ارتفع دخل الأمريكيين بنسبة 10% في يناير/كانون الثاني، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل/نيسان 2020.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.