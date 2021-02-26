شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعرض للضغوط والخام الأمريكي يتراجع 1.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعزوف عن أصول المخاطرة.



واستفاد الدولار الأمريكي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مما ضغط على أسعار السلع وأسواق الأسهم.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بأكثر من 6 ملايين برميل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 16:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 62.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 63.5 دولار وأقل سعر عند 61.7 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.9% إلى 66.2 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.9 دولار وأقل سعر عند 65.7 دولار.