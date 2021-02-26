شكرا لقرائتكم خبر عن 2.34 مليار درهم السيولة في أسبوع.. 65% على 5 أسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عوضت الأسهم المحلية جانباً من خسائرها في آخر جلسات الأسبوع الماضي، مع عمليات شراء انتقائية على أسهم البنوك والعقار، وسط استمرار الدخول على أسهم «اتصالات» و«دو»، على وقع سيولة قوية تجاوزت ملياري درهم، 86% منها في سوق أبوظبي.

واستحوذت 5 أسهم على 65% من سيولة السوقين، وهي «أبوظبي الأول»، «الدار»، «العالمية القابضة»، «اتصالات»، «أدنوك للتوزيع».

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 2.34 مليار درهم، منها مليارا درهم في سوق أبوظبي، و337.9 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 475.57 مليون سهم، توزعت بواقع 322.37 مليون سهم في أبوظبي، و153.2 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 16 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7420 صفقة.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً 0.78% إلى مستوى 2527.48 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والنقل والسلع والتأمين والاتصالات والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 0.94% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.25% رغم انخفاض «دبي الإسلامي» 0.21%.

وزاد قطاع العقار 0.46% إثر ارتفاع «إعمار مولز» 1.8% و«الاتحاد العقارية» 0.76% و«داماك» 5.35% و«ديار» 2.28% رغم نزول «إعمار العقارية» 0.85% واستقرار «إعمار للتطوير». كما ارتفع قطاع النقل 1% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 0.8% و«أرامكس» 1.3% أمام انخفاض «الخليج للملاحة» 1.44%.

وظل قطاع الاتصالات نشطاً أيضاً مع ارتفاعه 2.25% أي النسبة ذاتها التي ارتفعها سهم «دو» مع إغلاقه عند مستوى 6.8 درهم.

واستقر قطاع الاستثمار مع استقرار «دبي للاستثمار»، وارتفع «دبي المالي» 0.1% فيـــما نـــزل «شعاع كابيتال» 0.58%.

سوق أبوظبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً بنسبة 0.03% إلى مستوى 5627 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والتأمين في مقابل ارتفاع باقي المؤشرات القطاعية.

ونزل قطاع البنوك 0.53% بعد نزول «أبوظبي الأول» 0.94% و«أبوظبي التجاري» 1.26% على الرغم من ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 4.39%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع العقار 0.86% مدعوماً بارتفاع سهم «الدار» 0.83% و«رأس الخيمة العقارية» 1.49%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.1% فقط مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما زاد قطاع الاستثمار 0.25% مع نمو «العالمية القابضة» 0.21% و«إشراق» 2.43% مع استقرار «الواحة كابيتال» من دون تغيير. وارتفع قطاع الطاقة 0.8% بفعل ارتفاع «طاقة» 0.72% و«أدنوك للتوزيع» 1.74% فيما نزل «دانة غاز» 1.42%.

توجه السيولة

وتصدر التداولات في سوق دبي «إعمار العقارية» بقيمة 71.2 مليون درهم مغلقاً عند 3.49 درهم، تلاه «جلفا للاستثمارات» بسيولة قدرها 57.27 مليون درهم مغلقاً عند 22.8 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 50.17 مليون درهم وأقفل عند 11.2 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 546 مليون درهم مغلقاً عند 14.7 درهم، تلاه «الدار» بتداولات قدرها 386.6 مليون درهم، وأقفل عند مستوى 3.64 درهم، ثم «اتصالات» بسيولة بقيمة 349.27 مليون درهم ليغلق عند 19.9 درهم. وسجل «السلام القابضة» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.76% مغلقاً عند 0.373 درهم، بينما سجل «الإسكندنافية للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 4.79% إلى مستوى 1.59 درهم.

وكان في مقدمة المرتفعين بسوق أبوظبي «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» بنسبة 12.35% مغلقاً عند 15.1 درهم، بينما كان في مقدمة المتراجعين «بلدكو» بنسبة 4.55% وأقفل عند 0.21 درهم.

الجنسيات

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 39.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 12.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و26.8 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 39.6 مليون درهم محصلة بيع، منها 3 ملايين درهم محصلة بيع العرب، و36.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 40.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.47 مليون درهم محصلة شراء العرب، و35.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 40.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.37 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و35.3 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 25.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 4.8 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و20.67 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 25.5 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 4.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و20.67 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.