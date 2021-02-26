شكرا لقرائتكم خبر عن 100 % جاهزية الوصول لـ «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

نفذت الإمارات شبكة طرق ومواصلات تعد من الأفضل والأحدث في العالم عبر إنفاق عشرات مليارات الدراهم على هذه الشبكة وصولاً إلى تنفيذ شبكة طرق جديدة تماماً خاصة بـ «اكسبو 2020 دبي» وفق أعلى وأفضل المعايير تساهم في تسهيل وتسريع وصول وخروج ملايين الزوار من داخل وخارج الدولة لأهم حدث فعاليات في العالم على مدار 6 أشهر ولتبقى إضافة نوعية لبنية دبي التحتية بعد الحدث.

وتربط شبكة الطرق والمواصلات «إكسبو 2020 دبي» بأطراف الدولة كافة، وبالأخص المطارات والمواقع السياحية والفنادق، فضلاً عن مرافق الترفيه والتسوق بالتنوع من حيث الطرق وتوافر وسائل التنقل الآمنة والمريحة والصحية والتي تناسب جميع الفئات العمرية وأصحاب الهمم وغيرهم.

وجاءت شبكة الطرق والمواصلات على رأس أولويات البنية التحتية التي أولتها قيادة الإمارات الرشيدة والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية لترجيح كفة دولة الإمارات لاستضافة «اكسبو2020» من حيث التطور والاستدامة والكفاءة وغيرها من المعايير التي ترشح الدول لاستضافة هذا الحدث الدولي المرموق، لذا عملت حكومة الإمارات ودبي على توفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية والفنية لتطوير شبكة طرق عصرية تؤدي إلى موقع «إكسبو 2020 دبي» بكل راحة وسهولة.



«دبي للأنظمة المرورية الذكية»

وفي هذا السياق افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2020 مركز «دبي للأنظمة المرورية الذكية»، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، بكلفة 590 مليون درهم والذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم المروري في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية، وإدارة الحركة المرورية، حيث يلبي التوسع العمراني الكبير الذي تشهده دبي ومتطلبات استضافتها لـ «إكسبو2020».



إدارة تدفق ملايين الزوار

وتتعاون هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع «اكسبو 2020 دبي» في تنظيم حركة حوالي 200 ألف زائر يومياً ذهاباً وإياباً إلى موقع الحدث الدولي، حيث يتوقع استقبال أكثر من 25 مليون زيارة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 - 31 مارس 2022 ويتطلب تنظيم حركة هذه الملايين من الزوار من الإمارات وخارجها، التعاون عن كثب مع مختلف الجهات الفاعلة في إمارة دبي، وعلى رأسها هيئة المواصلات والطرق المسؤولة عن تخطيط وإدارة البنية التحتية للمواصلات في دبي.



إنجاز بنية الطرق

وأنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي معظم المشاريع الإنشائية للطرق والمواصلات ضمن الخطة المتكاملة لتلبية متطلبات استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، حيث دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو/ تموز 2020 (مسار 2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «جبل علي»، إلى موقع إكسبو 2020 بطول 15 كيلومتراً، كما استكملت الهيئة في الربع الأول من العام الجاري جميع مراحل مشروع الطرق المؤدية لموقع إكسبو.



حافلات بمعايير عالمية

وستخصص هيئة الطرق والمواصلات 580 حافلة لنقل الركاب من محطات محددة في دبي وباقي إمارات الدولة، بفترات زمنية لا تتجاوز15 دقيقة في أوقات الذروة، فيما تتوافق معايير هذه الحافلات مع معيار «يورو 6» للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة.



الطرق المؤدية

وفيما يتعلق بمشاريع الطرق، انتهت الهيئة من تطوير شارع المطار لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد ركاب مطار دبي الدولي، وتطوير شارع اليلايس بطول 9 كم، وبسعة 4 مسارات في كل اتجاه، فيما تم العمل على تطوير الطرق المؤدية لموقع إكسبو دبي بتكلفة تزيد على 3 مليارات درهم، وتتضمن تطوير تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو، ومداخل موقع إكسبو 2020 من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتقاطع شارع إكسبو مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وتقاطعات شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة دبي للاستثمار ومع شارع اليلايس، وتقاطعات شارع إكسبو، وتقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو.



30 ألف موقف سيارة

وسيضم موقع إكسبو 2020 دبي 3 مداخل رئيسية بالإضافة إلى مدخل المترو، وسيوفر 30000 موقف للسيارات، ويستخدم أحدث الحلول والتقنيات في إدارة حركة المركبات والزوار داخل الموقع الممتد على مساحة 4.38 كيلومتر مربع.



حزمة مشاريع

ووفقاً لـ «البوابة الرسمية لحكومة الإمارات» فقد خططت الإمارات لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي باستثمار ما يزيد على 25 مليار درهم في البنية التحتية المساندة لإمارة دبي والمنطقة التي يقع فيها الحدث.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد اعتمد الخطة الخمسية لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي تتضمن حزمة من المشاريع التطويرية في البنية التحتية التي تنفذها الهيئة في إطار الاستعدادات لاستضافة دبي إكسبو 2020، ومن تلك المشاريع:



«مسار 2020»

ويعكس مشروع «مسار2020» الأهداف الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات في دبي والتي تشمل تطوير نظام نقل متكامل ومتوازن يخدم جميع فئات المجتمع.

ويصل مشروع مسار 2020 محطة المترو الأحمر «نخيل هاربر آند تاور» بموقع معرض «إكسبو 2020 دبي» بطول 15 كيلومتراً، منها أحد عشر كيلومتراً فوق سطح الأرض وأربعة كيلومترات تحت الأرض.

ويمر المسار بـ 7 محطات للمترو منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة في موقع إكسبو، و3 محطات مرتفعة، ومحطتان تحت مستوى الأرض.

ويرتبط المسار بعدد من المشروعات والمواقع الحيوية التي تضم مناطق ذات كثافة سكانية عالية، يصل تعداد سكانها إلى 270 ألف نسمة، مثل الحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للجولف، ومجمع دبي للاستثمار.



تقاطعات مرورية جديدة

وتشمل المشاريع كذلك تنفيذ وإنجاز التقاطعات اللازمة لخدمة المعرض منها محور شارع «اليلايس» والتقاطعات الواقعة عليه وتطوير طريق جبل علي الهباب وتوسعة الجزء الأخير من شارع الشيخ محمد بن زايد ومحور شارع المدينة الجامعية، وإلى جانب ذلك تطوير بعض التقاطعات الطبقية على الطرق المحيطة بموقع المعرض وإنشاء مواقف سيارات سطحية بسعة 44 ألف سيارة لخدمة زوار المعرض.



أحدث التقنيات العالمية

وتوظف هيئة الطرق والمواصلات في دبي توظيف أحدث التقنيات العالمية في مجال التنقل الذكي لاستخدامها في اكسبو 2020 دبي، منها: مبادرة المركبات الذكية التي تعمل دون سائق في دبي، وتنفيذ مسارات خاصة للمشاة، وأخرى للدراجات الهوائية، وتجميل المنطقة المحيطة في حرم الطريق، وكذلك مشروع مسار الدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 7 كيلومترات ومشروع العرض الفني لتطوير منصة التصوير بالقرب من حديقة أم سقيم في بر دبي.



أصحاب الهمم

ويسعى إكسبو 2020 دبي إلى أن يكون أفضل إكسبو دولي في التاريخ من حيث تيسير الوصول لأصحاب الهمم، عبر مجموعة متنوعة من خدمات التوصيل والنقل بكل سهولة ويسر، حيث تتمتع هذه الفئة بتسهيلات غير مسبوقة، ففي مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي سيحصل أصحاب الهمم على مواقف مجانية لمدة ساعتين فيما يوفّر مطار آل مكتوم الدولي مواقف مجانية لجميع المسافرين.



المترو

تضم محطات المترو ممرات بخاصية الرصف اللمسي لتسهيل وصول المكفوفين وصُممت جميع المحطات على الخطين الأحمر والأخضر لتناسب متطلبات مستخدمي الكراسي المتحركة، سواء عبر توفير ممرات خالية من الحواجز أو مصاعد وهناك مقاعد مخصصة للأفراد الذين يصعب عليهم الوقوف في قطارات المترو وتصدر إعلانات المحطة بشكل مرئي ومسموع باللغتين العربية والإنجليزية.

وستوفر هيئة الطرق والمواصلات في دبي حافلات تتميز بأرضيات منخفضة المستوى وقابلة للانخفاض أكثر بشكل منحدر يُسهّل وصول الكراسي المتحركة إلى الحافلة، فضلاً عن ممرات عريضة تتيح تنقل الكرسي المتحرك، وتضم كل حافلة مكانَين مخصصَين لكرسيَين متحركَين، كما صُممت أيضاً إعلانات خاصة بمحطات توقف الحافلات بشكل مرئي ومسموع باللغتين العربية والإنجليزية.



سيارات الأجرة

ويمكن حجز سيارات الأجرة مسبقاً عبر الهاتف أو عبر التطبيقات الذكية في العديد من إمارات الدولة وجميع المطارات والفنادق والتي توفر جميعها وسائل الراحة والأمان لزوار إكسبو من خارج وداخل الدولة لا سيما لأصحاب الهمم، كما يمكن للأفراد الذين يرغبون في استئجار سيارات خاصة مخصصة لأصحاب الهمم مع سائق، أو ركوب وسائل النقل المخصصة لكبار السن وأصحاب الهمم، كما توفر إحدى الشركات حجز السيارات في كل من أبوظبي ودبي وكافة أنحاء الإمارات عن طريق الحجز المسبق.



حافلات مجهزة داخل الموقع



ستعمل حافلات المواقف العادية في اكسبو 2020 دبي لتضمن عدم حاجة الزوار إلى عدم المشي أكثر من 400 متر إلى البوابة، حيث تتوافق ألوان السيارات مع ألوان البوابة: البرتقالي – مواقف الفرص والأرجواني – مواقف العالم والأخضر – مواقف الاستدامة والأزرق – مواقف التنقل.

وستعمل الحافلات من الساعة 8:30 صباحاً لغاية الساعة 1:30 من صباح اليوم التالي في أيام الأسبوع، ولغاية الساعة 3:30 من صباح اليوم التالي في عطلات نهاية الأسبوع/ أيام المناسبات الخاصة.

وستوفر 27 حافلة خاصة ذات أرضيات منخفضة تُمكّن الزوار من التجول في أنحاء موقع إكسبو 2020 مجانا، فضلاً عن 14 محطة للتوقف (تلائم جميعها أصحاب الهمم)، وتصِل الحافلات كل 3 دقائق.



المركبات ذاتية القيادة

توفّر المركبات ذاتية القيادة تجربة أخرى فريدة من نوعها لوسائل النقل المستقبلية المستدامة، فضلاً عن أنها مجهزة لأصحاب الهمم، وتضم أزراراً تشغيلية متباينة الألوان تتضمن طريقة برايل للمكفوفين ولوحة لعرض المعلومات المرئية التي تتضمن تفاصيل المسارات.