شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تخسر 200 ألف برميل نفط خام يومياً بسبب السرقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة البترول الوطنية النيجيرية، أن نيجيريا التي تعاني نقصاً في العملات الصعبة تخسر نحو 200 ألف برميل من النفط الخام تقدر قيمتها بـ13 مليون دولار يومياً؛ بسبب أعمال السرقة والتخريب.

وكشف مدير الشركة ميلي كياري عن هذا الأمر هذا الأسبوع خلال اجتماعه مع وزير الدفاع النيجيري الجنرال لاكي إيرابور في أبوجا.

ونقل بيان لشركة البترول الوطنية عن كياري قوله: «إن هناك مجموعتين من الخسائر، إحداهما تأتي من منتجاتنا، والأخرى من النفط الخام»، وأضاف: «بالنسبة إلى الخسائر من النفط الخام الأمر مستمر. نحن نخسر 200 ألف برميل يومياً بمعدل وسطي»، لافتاً إلى الحاجة «لمساعدة القوى الأمنية؛ لوقف هذه السرقات».

وتعهد إيرابور باتخاذ «إجراءات أمنية قصوى»؛ من أجل حماية الثروة النفطية في البلاد، وأضاف: «أقول لكم إن القوات المسلحة النيجيرية ستتعاون معكم؛ لحماية أصول شركة البترول الوطنية».

ونيجيريا هي أكبر منتج ومصدر للنفط في إفريقيا؛ حيث يبلغ معدل إنتاجها نحو مليوني برميل من النفط الخام يومياً.

وتعتمد نيجيريا بشكل شبه كامل على النفط؛ للحصول على النقد الأجنبي، كما أن هذا القطاع يشكل 70 في المئة من إيرادات الدولة؛ لكن انخفاض أسعاره إضافة إلى تبعات «كوفيد-19» الاقتصادية أديا إلى تقليص الموارد المالية في أكبر اقتصاد في إفريقيا. (أ.ف.ب)