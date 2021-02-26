شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تسحب معارضتها للقواعد العالمية لفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول في مجموعة العشرين، الجمعة، إن الولايات المتحدة سحبت معارضتها لفكرة القواعد العالمية لفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة مثل «جوجل» و«أمازون» و«فيسبوك»، في اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أكبر 20 اقتصاداً في العالم.

وقال المسؤول: «أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، سحب اقتراح الملاذ الآمن (الأمريكي). وقد لقي الترحيب، إنه بالتأكيد إشارة إيجابية». وتمهد الخطوة الأمريكية الطريق لاعتماد اقتراح بشأن الضرائب الرقمية لمثل هذه الشركات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمتوقع في يونيو.