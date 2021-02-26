شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يرفض ضم روسيا «العدائي» للقرم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تقبل «إطلاقاً» ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية قبل سبع سنوات. وقال بايدن في بيان بمناسبة ذكرى اجتياح روسيا للقرم: إن «الولايات المتحدة لم ولن تعترف إطلاقاً بضم روسيا المفترض لشبه الجزيرة، وسنقف مع أوكرانيا ضد أعمال روسيا العدائية».

وأضاف أن «الولايات المتحدة تواصل الوقوف مع أوكرانيا وحلفائها وشركائها، كما كانت منذ بداية هذا النزاع. في هذه الذكرى الحزينة، نؤكد تمسكنا بحقيقة بسيطة: القرم هي أوكرانيا». وكانت القوات الروسية قد سيطرت على شبه جزيرة القرم الواقعة على الساحل الأوكراني المطل على البحر الأسود، في 2014. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين آنذاك ضم المنطقة لسيادة موسكو. وبموازاة ذلك دعم الكرملين تمرداً مسلحاً في الشرق الأوكراني؛ حيث أعلن انفصاليون موالون لروسيا الاستقلال، ما تسبب بنزاع مستمر، فيما لا تزال مساحات من الأراضي خارج سيطرة الحكومة الأوكرانية.