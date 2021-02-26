شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قراراً يحض على التوزيع المنصف للقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة: «أ.ف.ب»

تبنّى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع، قراراً أعدته بريطانيا يحضّ على التوزيع المنصف للقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وفق مصادر دبلوماسية.

ويدعو القرار، وهو الثاني في غضون عام الذي يتبّناه مجلس الأمن حول الجائحة، إلى التضامن وإلى وقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول العالم، لتعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له، في واقعة نادراً ما تشهدها الأمم المتحدة. وحظي القرار، وفق المصادر الدبلوماسية، بإجماع ممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.