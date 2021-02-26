شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعبر حتا في آخر 5 دقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي ”الخليج 365”

اقتنص النصر فوزاً متأخراً ومهمّاً من ضيفه حتا 2-صفر خلال لقاء الجولة الثامنة عشرة من دوري الخليج العربي والذي أقيم على استاد آل مكتوم.

ورفع النصر رصيده للنقطة 33 صاعداً للمركز الرابع بدلاً من العين، فيما بقي حتا بالمركز الرابع عشر والأخير برصيد 5 نقاط.

وصمد حتا 85 دقيقة، قبل أن يخسر في آخر 5 دقائق.

لم يشهد الشوط الأول أي هجمات منظمة أو خطورة على مرمى الفريقين باستثناء كرة في الدقيقة 17 نفذها ضياء سبع لاعب النصر وكاد أن يصنع من خلالها هدفاً لكن براعة الحارس وليد محمد أنقذت مرمى حتا من هدف مؤكد.

وفي الشوط الثاني، كانت المحاولات قليلة من الطرفين من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، حتى الدقيقة الــ85 عندما تمكن جاسم يعقوب من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 85 بعد توغل هجومي من قبل ريان مينديز وسط دفاعات حتا ليمررها أرضية ويكملها يعقوب قوية في مرمى حتا، وفي الوقت المحتسب بدل عن ضائع أضاف مينديز الهدف الثاني لفريقه بعد عرضية أرضية وصلت له من ضياء سبع سددها صاروخية في مرمى حتا.