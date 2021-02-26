شكرا لقرائتكم خبر عن فورد ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 26-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 12.14، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، بهدف مهاجمة تلك المقاومة مرة أخرى، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 12.14، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.22.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه