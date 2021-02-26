شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض 1% بعد تصريحات رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب تصريحات رئيس البنك المركزي "أدريان أور".



وأوضح "أور" في مؤتمر صحفي أن البنوك لا يمكنها استخدام عوائد السندات المرتفعة عالميا ومحليا.



وأضاف "أدريان" أن هناك تحسنا في النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم حول العالم الأمر الذي أسهن في ارتفاع عاوائد سندات الخزانة الأمريكية في الآونة الأخيرة.



وأشار إلى أنه منذ بداية جائحة "كورونا"، تمسك البنك المركزي النيوزلندي بخفض الفائدة لدعم التضخم ووتيرة التوظيف من خلال خفضها إلى 0.25% وإطلاق برنامج لشراء السندات بقيمة 100 مليار دولار.



من جانبه، صرح نائب رئيس البنك المركزي "كريستيان هوكيسبي" بأن البنك المركزي النيوزلندي لا يمكنه عرقلة العامل الدافعة للفائدة نحو الارتفاع على المدى الطويل.



وشدد "أور" و"هوكيسبي" على وجود تفاؤل بدفع التضخم نحو الارتفاع الأمر الذي يعني احتمالات رفع الفائدة.