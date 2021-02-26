شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يواصل خسائره و"ناسداك" يرتفع بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في اعقاب تسجيل خسائر فادحة أمس نتيجة القلق بشأن الاقتصاد عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وأفاد "باول" أمام الكونجرس في تصريحات هذا الأسبوع بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيد عن وتيرة التوظيف الكاملة كما أن التضخم بعيد عن المستهدف.



ومع ذلك، يتوقع "باول" تحسنا في أداء الاقتصاد خلال العام الجاري بالتزامن مع كبح تفشي فيروس كورونا بفضل اللقاحات.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.5% في الشهر الماضي، كما ارتفع دخل الأمريكيين بنسبة 10% في يناير/كانون الثاني، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل/نيسان 2020.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 31387 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 171 نقطة) إلى 13290 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3844 نقطة.