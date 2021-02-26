شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يهبط بأكثر من 3% بضغط من قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على تحركات السلع والمعادن.



ويعزف المستثمرون عن أصول المخاطرة مع الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل عدم اليقين بشأن الاقتصادات العالمية ومدى تعافيها من جائحة كورونا.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد تحدث عن ضغوط على التضخم واستمرار ابتعاده عن المستهدف من البنك المركزي فضلا عن عدم بلوغ وتيرة التوظيف الكاملة.



رغم هذا، تشير توقعات المحللين إلى أن جهود الدول والحكومات للسيطرة على فيروس كورونا واللقاحات التي يجري توزيعها من الممكن أن تسهم في عودة الاقتصاد العالمي للتعافي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بنسبة 3.2% إلى 2330 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2418 دولارا وأقل سعر عند 2321 دولارا.