ارتفاع عوائد السندات تحاصر الأسهم الأوروبية واليابانية

هوت الأسهم الأوروبية 1.5% الجمعة، بقيادة شركات التعدين والتكنولوجيا، إذ أدت قفزة في عوائد السندات ومخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم لإلحاق الضرر بالطلب على الأصول عالية المخاطر. وتجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 1.6% لأول مرة منذ عام خلال تعاملات الخميس. وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنحو 1.4% في الربع الأخير من 2020، بعدما نما بنسبة 18.5% في الربع الثالث، بينما انكمش الاقتصاد بنحو 8.2% عن إجمالي العام الماضي. وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر «ستوكس» بنحو 1.6% عند 405 نقاط، كما هبط «كاك» الفرنسي بنسبة 1.4% مسجلاً 5702 نقطة، وتراجع «فوتسي100» البريطاني بنحو 1.1% إلى 6582 نقطة، فيما انخفض «داكس» الألماني 1.3% عند 13695 نقطة. كما تراجعت الأسهم اليابانية الجمعة، مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام بعد أن تسببت قفزة في عوائد السندات العالمية في إثارة قلق المستثمرين المتوترين بالفعل جراء اتساع تقييم السوق. ونزل المؤشر نيكاي القياسي 3.99% إلى 28966.01 نقطة، ليبلغ أدنى مستوياته في قرابة ثلاثة أسابيع. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.21% إلى 1864.49 نقطة. وسجل المؤشران أكبر انخفاض لهما في يوم واحد منذ إبريل نيسان من العام الماضي. وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغة 33، فيما تراجعت قطاعات شركات صناعة الآلات الإلكترونية والأدوية والعقارات ما يزيد على ثلاثة في المئة. واستسلمت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، التي كانت ضمن القطاعات الرئيسية التي قادت السوق للارتفاع لأعلى مستوى في 30 عاماً، لمبيعات كثيفة، بعد أن نزلت أسهم شركات الرقائق الأمريكية 5.8%. وتراجع سهم سومكو 5.59% بينما نزل سهم ليزرتك 5.33 في المئة. وانخفض سهم أدفانتست 7.51 في المئة بينما خسر سهم سكرين هولدينجز 6.53%. وأدت حالة من الحذر إزاء ارتفاع التضخم وضعف اعترى عطاء سندات أمريكية إلى تعزيز عوائد السندات العالمية، ما ثبط شهية المستثمرين للمخاطرة. وأشار محللون إلى الارتفاع القوي للسوق كمساهم في انخفاضه الحالي أيضا. وقال سويشيرو مونجي كبير الاستراتيجيين لدى نيشيمورا للأوراق المالية «باختصار، السوق ارتفعت أكثر من اللازم». (رويترز)

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