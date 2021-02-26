شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تهوي أكثر من 6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت بيتكوين بما يصل إلى 6% اليوم الجمعة، لتبلغ أدنى مستوياتها في أسبوعين؛ إذ أدى اضطراب في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع العوائد وأوقد شرارة مبيعات في الأصول العالية المخاطر. ونزلت أكبر العملات المشفرة في العالم إلى المستوى المنخفض 44451 دولاراً قبل أن تعوض بعض خسائرها. وسجلت في أحدث تداولات انخفاضاً 1.3% إلى 46 ألفاً و588 دولاراً. وتكرار لما شهدته سوق الأسهم؛ نزلت الأسهم الأوروبية بما يصل إلى 1.5%، في ظل تضرر الطلب جراء مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات. وتراجعت الأسهم الآسيوية مسجلة أكبر نزول في 9 أشهر. وارتفعت بيتكوين نحو 60% منذ بداية العام، لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 58354 دولاراً هذا الشهر؛ إذ تبنت شركات رئيسية مثل تسلا وماستركارد، العملات المشفرة. (رويترز)