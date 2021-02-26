شكرا لقرائتكم خبر عن هاري: تخليت عن الواجبات الملكية هرباً من الصحافة «المؤذية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الأمير البريطاني هاري أنه تخلى عن واجباته الملكية بسبب الصحافة البريطانية «المؤذية» التي دمرت صحته النفسية. وأوضح أنه لم ينسحب من الخدمة العامة. وأعلن قصر بكنجهام الأسبوع الماضي أن هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل انفصلا بشكل نهائي عن العائلة المالكة ولن يعودا فردين عاملين في العائلة، وسحبت الملكة منهما المنظمات التي كانت تحت رعايتهما وألقابهما الملكية. وصدم هاري (36 عاماً) وماركل (39 عاماً) العائلة المالكة في يناير 2020، عندما أعلنا عزمهما التخلي عن واجباتهما الملكية والسعي إلى حياة جديدة في الولايات المتحدة. وقال هاري في مقابلة مع جيمس كوردن مقدم برنامج «ليت ليت شو» في الولايات المتحدة: «لم أنسحب قط. كان تنحياً وليس انسحاباً، كانت هناك بيئة صعبة للغاية كما شهد كثير من الناس حسبما أظن». وأضاف: «نعلم جميعاً كيف تكون الصحافة البريطانية، كان هذا يدمر صحتي النفسية، كان الأمر يبدو مؤذياً؛ لذلك فعلت ما قد يفعله أي زوج وأب، أردت أن أخرج أسرتي من هنا». واشتكى الزوجان قبل انتقالهما إلى كاليفورنيا من معاملة الصحف الشعبية البريطانية لميجان، التي لها أب أبيض وأم سوداء، وقالا إن بعضها يصل إلى حد التنمر أو العنصرية. وقال منتقدو الزوجين اللذين أعلنا هذا الشهر أنهما ينتظران مولودهما الثاني، إنهما يسعيان إلى الشهرة بطريقتهما الخاصة. ومن المنتظر بث مقابلة تفصيلية أجرتها المذيعة الأمريكية المعروفة أوبرا وينفري، مع هاري وميجان، في السابع من مارس. (وكالات)