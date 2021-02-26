شكرا لقرائتكم خبر عن 30% خصم لحاملي بطاقة إسعاد في مستشفيات ميدكير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمت لجنة بطاقة إسعاد، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، مجموعة مستشفيات ميدكير، والمرافق التابعة لها إلى برنامج الخصومات «إسعاد»، فيما تقدم المجموعة إلى حاملي بطاقة إسعاد، خصماً حصرياً بنسبة 30% على الخدمات الطبية في مستشفياتها وعياداتها، وخصماً بنسبة 15% على خدمات الجلدية والتجميل، إضافة إلى جميع الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين التي تقدمها المجموعة بفروعها في إمارتي دبي والشارقة، إضافة إلى جميع فروع العيادات الطبية التابعة لها. واعتبرت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، أن التعاقد مع مجموعة مستشفيات ميدكير، من التعاقدات المميزة في الجانب الصحي لكونه يشمل شبكة تتكون من 4 مستشفيات، و4 مراكز متخصصة، و9 مراكز طبية متكاملة بجميع مرافقها، وبخصومات مميزة وحصرية. وقالت هناء تيسير، رئيس قطاع الصحة في لجنة بطاقة إسعاد، إن انضمام مجموعة ميدكير، يُسعد حاملي البطاقة لما تتنوع به المجموعة من خدمات صحية متنوعة وممتازة، مشيرة إلى أن القطاع الصحي في اللجنة أصبح لديه اتفاقيات وعقود مع عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية داخل الدولة، وخارجها.