تعقيم مدارس دبي بتقنية عالمية تقضي على الفيروسات

دبي: ”الخليج 365”

انتهت حملة نظمتها بلدية دبي بالتعاون مع القطاع الخاص، من تعقيم 12 مدرسة بمطهر آمن خالٍ من الكحول والمواد الكيميائية، يقضي على الفيروسات خلال 30 ثانية. وتضمنت الحملة التي استمرت على مدار الأيام الماضية، ورشاً توعوية لتثقيف الأطفال والطلاب بكيفية الوقاية من الفيروسات والميكروبات، نظمتها البلدية و«فرقة مايكروسيف للمدارس الصحية». وتناولت الورش التي جرت عبر الاتصال المرئي، وخلال جولات في المدارس، شرحاً لمخاطر جائحة كورونا، كما تم تسليم 15 ألف طالب معقماً مصنعاً بتقنية «مايكروسيف»، وهي تقنية أمريكية تحول الماء إلى معقم آمن يقضي على الفيروسات دون أن يسبب للجسم أية أضرار. وحرصت بلدية دبي و«فرقة مايكروسيف للمدارس الصحية» على تعقيم الأسطح (خصوصاً الأجهزة كثيرة الاستعمال والأسطح كثيرة اللمس)، بتقنية مايكروسيف صديقة البيئة المعتمدة من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، وعلامة المطابقة الأوربية، وإدارة السلع الدوائية والعلاجية في أستراليا، إلى جانب وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات وهيئة الدواء والغذاء السعودية. وتضمنت ورش التوعية نصائح للتعريف بأهمية التباعد الجسدي، واستعمال الكمامات، وتشجيع طلاب المدارس على الالتزام بالممارسات الصحية كغسل اليدين جيداً بالماء والصابون. وأكدت صفا القدومي مديرة مجموعة «مايكروسيف»، استمرار الحملة خلال الأسابيع المقبلة لنشر التوعية في المجتمع والتعريف بالإجراءات الاحترازية، وكيفية اختيار المعقمات الآمنة والموثوق بها والمعتمدة من الجهات الصحية المحلية والدولية، للوقاية من مخاطر المواد الكيميائية بالمعقمات. ومن المقرر تطوير الحملة إلى برنامج لتوعية المستهلكين، على أن تقودها شخصيات وجهات مؤثرة في منصات التواصل الاجتماعي على مستوى الدولة. وذكرت صفا القدومي أن فرق «مايكروسيف جروب» تسعى، بما لديها من خبرة تمتد لنحو 20 عاماً في مكافحة الفيروسات والميكروبات على مستوى العالم، إلى نشر التوعية بمخاطر جائحة كورونا وكيفية الوقاية من العدوى، وتوزيع المعقمات مجاناً عملاً بمبدأ المسؤولية المجتمعية. وأوضحت أن تقنية مايكروسيف للتعقيم التي تم توزيعها على الطلاب، مختبرة ومعتمدة عالمياً باعتبارها «آمنة كالماء»، وطبيعية بالكامل، وخالية من المواد الكيميائية السامة، كما تم اعتمادها من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتعقيم المركبات والمسعفين منذ عدة سنوات، وتم استخدامها لتعقيم مساجد مكة المكرمة وتوزيعها على الحجاج الموسم الماضي لحمايتهم من مخاطر الفيروسات.

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