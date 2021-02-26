شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.54 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.58 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.04 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 28.38 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 28.21 ين يابانى.جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى .درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 216.43 ريال سعودى مقابل سعره أمس 218.13 ريال.
وفى سياق متصل انخفضت أسعار الذهب العالمى اليوم الجمعة، لأدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 212.44 ريال بما يعادل 56.64$سعر الذهب عيار 22بنحو 194.74ريال بما يعادل 51.92$ سعر الذهب عيار 21بنحو 185.89 ريال بما يعادل 49.56$ سعر الذهب عيار 18بنحو 159.33 ريال بما يعادل 42.48$ سعر الذهب عيار 14بنحو 123.92 ريال بما يعادل 33.04$ سعر الذهب عيار 12بنحو 106.22 ريال بما يعادل 28.32$ سعر أوقية الذهببنحو 6,607 ريال بما يعادل 1,762$ سعر جنيه الذهببنحو 1,487 ريال بما يعادل 396.51$ سعر كيلو الذهببنحو 212,440 ريال بما يعادل 56,643$