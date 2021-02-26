شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن أعلى مستوى فى 13 شهرا بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بعد التخلي عن أعلى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 62.56$ ، من مستوى الافتتاح عند 63.44$، وسجل أعلى مستوي عند 63.55$ ،وانخفض خام برنت بحوالي 2.75% إلى مستوي 65.18$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 67.03$ ، وسجل أعلى مستوي عند 67.68$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي أقل من 0.1% ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 63.79$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ، بعدما سجل مستوي 67.68$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.4% ، ضمن الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع المسجل فى وقت سابق بالأمس عند 89.68 نقطة ، عاكسا الانتعاش القوي فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن ارتفاع العملة الأمريكية يضغط بالسلب على أسعار السلع المقومة بالدولار الأمريكي ، حيث ترتفع تكلفتها بالنسبة لمستهلكي العملات الاخري.

ارتفاع الدولار فى الوقت الحالي يأتي بدعم صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى عام ،الأمر الذي يعزز من احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاحتياطي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة تسارع التضخم فى البلاد.

وبالرغم من الهبوط الحالي فى أسعار النفط ، غير إنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 5% على مدار هذا الأسبوع ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، بفضل توقعات وجود عجز بالسوق خلال الربع الأول من العام الجاري.

أظهر أحدث تقارير مجموعة جولدمان ساكس عن أسواق الطاقة ، وجود عجز فى سوق النفط خلال الربع الأول من هذا العام ، بفضل تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود ، ونقص المعروض فى ظل تخفيضات تحالف أوبك بلس والخفض الطوعي فى إنتاج المملكة العربية السعودية بحوالي مليون برميل فى شباط/فبراير وآذار/مارس المقبل.

وقالت مؤسسة "مورجان ستانلي" فى مذكرة إن سوق النفط العالمية تعاني من نقص فى المعروض بحوالي 2.8 مليون برميل يوميا حتى الآن هذا العام ،ورفعت توقعات خام برنت خلال الربع الثالث إلى 70$ للبرميل.