شكرا لقرائتكم خبر عن 1831 منشأة فندقية وسياحية حصلوا على الشهادة الصحية للتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بقطاع المنشآت الفندقية والسياحية، أن عدد الفنادق الثابتة الحاصلة على الشهادة الصحية بلغ 712 فندقا من إجمالى 1200 منشأة على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد الفنادق العائمة 84 فندقا ، بينما بلغ عدد المنشآت السياحية 1035 منشأة من إجمالى 1300 منشأة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، إن المنشآت الفندقية والسياحية حصلوا على الشهادة الصحية بعد اجتيازهم اختبار الضوابط والإجراءات الاحترازية الموضوعة بالتنسيق مع الحكومة ، والمنظمة العالمية للصحة وكذا الالتزام بتطبيق ضوابط التباعد الاجتماعى.

وأضاف، أن الجهة الإدارية اشترطت على كل فندق أو مطعم أن يتقدم بطلب رسمي إلى غرفة المنشآت الفندقية وكذا إحدى الشركات الدولية المعتمدة للسلامة الصحية والغذائية ، شريطة أن تكون شركة مختلفة عن المتعاقد معها الفندق، ويختار بين ثلاث شركات للفحص والتفتيش والتأكد من توافر الاشتراطات العالمية فيما يخص معايير السلامة المهنية والصحية والغذائية.