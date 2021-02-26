شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 26-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالوصول إلى دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويبدو المجال مفتوح أمام مواصلة الانخفاض، مع الإشارة إلى أن كسر 0.7755 سيسبب امتداد للموجة الهابطة لتصل إلى 0.7670 ثم 0.7610 كمحطات سلبية تالية، بينما التماسك فوقه سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 0.7755 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7740 والمقاومة 0.7850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي